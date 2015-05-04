中国外汇：持有美国证券类资产迅速下降，占外汇储备降至46%远低预期

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透香港5月4日 - 美国官方最新发布的报告显示，截止去年6月末，中国共持有美国各类证券资产为1.82万亿美元，为仅次日本的全球第二大美国证券资产持有人。但该数据仅相当于当期央行外汇储备的46%，远低外界的预估。
而在2009年6月末，中国投资的美国证券类资产高达1.46万亿，为全球最大的美国国外投资人，该投资占当期中国央行外汇储备的比例高达69%。此占比的迅速下滑，显示金融危机后的中国外储多元化投资步伐较快。
该报告由美国财政部、美联储纽约银行、美联储理事会每年共同发布一次，报告中的各项数据是在财政部统计基础上，结合在美国从事跨境业务的数百家机构的调查数据汇总形成。此次报告的数据采样接近400家机构。
数据显示，截止去年6月末，中国共持有18,170亿美元美国证券资产，其中股票为3,200亿，长期国债12,607亿，两房为主的机构发行的资产证券化产品1,880亿美元，此外还包括少量的公司债，一年期以下的短期债券投资为90亿美元。
自金融危机以来，中国外汇储备投资一直畅导多元化的概念，上述数据显示外汇多元化的成效已十分明显。去年6月末的中国央行外汇储备为3.99万亿，仅有46%投资在美国的证券资产上。
但该报告也指出，对于参加调查的美国境内机构，仅提供一次性的境外委托，但该境外委托机构是否还有黄鹊在后则不得而知。（完）
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(记者 毕晓雯； 审校 黄凯)
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路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目