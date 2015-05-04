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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 17:28 BJT

中国新债：财政部周日起发行至多300亿元凭证式国债，期限三年和五年

路透上海5月4日 - 中国财政部周一公告称，将于周日(10日)起，发行总额至多300亿元人民币的凭证式国债，期限包括三年和五年，发行期为5月10日-19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第二期凭证式国债，其中三年期180亿元，票面年利率4.92%；五年期120亿元，票面年利率5.32%。

财政部表示，投资者提前兑取本期国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满一年按年利率1.66%计息，满一年不满2年按3.39%计息，满两年不满三年按4.41%计息。

五年期本期国债持有时间满三年不满四年按4.91%计息，满四年不满五年按5.05%计息。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 吴芳; 审校)
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