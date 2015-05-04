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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 17:41 BJT

中国期市：周五起将现有夜盘全部品种夜盘交易时间缩为两个半小时--大商所

路透北京5月4日 - 中国大连商品交易所周一发布通知称，将自周五(8日)21:00起（即自11日的夜盘交易小节起），调整现有夜盘交易的全部品种的夜盘交易时间。调整后，夜盘交易时间将由此前的五个半小时缩短为两个半小时。

大商所网站刊登通知称，夜盘交易小节时间由原来的前一自然日21：00至当日2：30（周一夜盘交易时段为上周五的21：00至周六的2：30）调整为前一自然日21：00至前一自然日23：30（周一夜盘交易时段为上周五的21：00至上周五的23：30）。

通知并称，调整夜盘交易时间的品种为现有夜盘交易的全部品种，即黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、焦炭、焦煤。

更多细节，请点选大商所网站：here（完） (发稿 倪蔚丹；审校)
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