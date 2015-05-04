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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 07:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾4月出口料连续第三个月按年衰退，CPI亦恐再度下滑

* 4月出口预估中值为年减4.8%(3月为下滑8.9%)

* 4月进口预估中值为年减9.9%(3月为下滑17.8%)

* 4月贸易顺差预估中值为39.05亿美元(3月为40.7亿美元)

* 4月CPI预估中值为按年下滑0.6%(3月为下滑0.61%)

* 5月8日周五0800GMT公布贸易数据

* 5月5日周二0030GMT公布CPI

路透台北5月4日 - 周一公布的路透调查显示，台湾4月出口料较上年同期下跌4.8%，为连续第三个月下滑。

但根据13位分析师的预估中值，4月出口按年跌幅将小于3月时的8.9%。

台湾出口数据疲软被认为是由于全球需求不确定及上年同期的比较基期较高所致。第二季通常也是台湾科技业出口的淡季。

调查显示，台湾4月消费者物价指数(CPI)预估料上年同期下滑0.6%，这将是连续第四个月下滑。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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