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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 17:39 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月4日

路透香港5月4日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             58.79                       70.59
 买入成交金额                   29.61                       40.69
 卖出成交金额                   29.17                       29.89
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国北车      146,511,209    268,251,579     414,762,788
 2                   中国平安       72,760,977    214,855,835     287,616,812
 3                   华胜天成        5,185,830    255,581,857     260,767,687
 4                   中国重工      142,169,004     54,439,668     196,608,672
 5                   中国建筑      109,377,733     53,124,628     162,502,361
 6                   长江电力      130,571,014     18,608,083     149,179,097
 7                   大秦铁路       15,407,821    125,553,895     140,961,716
 8                   中国电建       39,464,414     95,094,779     134,559,193
 9                   青岛海尔       22,697,103    110,839,373     133,536,476
 10                  上汽集团       61,748,949     55,155,989     116,904,938
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 恒大地产         98,589,830    242,347,280     340,937,110
 2                 中国南车        129,124,480     87,889,800     217,014,280
 3                 中国北车        104,447,150     71,092,260     175,539,410
 4                 上海电气        122,836,740     43,659,720     166,496,460
 5                 中广核电力       66,540,930     79,105,480     145,646,410
 6                 国美电器         80,712,910     64,819,650     145,532,560
 7                 新华保险         93,488,325     44,358,755     137,847,080
 8                 中信资源         53,344,520     77,386,280     130,730,800
 9                 合生创展集团     88,122,800     41,406,720     129,529,520
 10                金隅股份         51,646,730     72,037,215     123,683,945
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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