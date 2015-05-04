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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 18:09 BJT

路透基点：中国龙湖地产签署5.97亿美元再融资贷款--TRLPC

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国地
产开发商龙湖地产有限公司已与九家银行签署5.97亿美元贷款。
    
    这项融资包括一笔1.55亿美元贷款、一笔31.7725亿港元(4.10亿美元
)贷款，以及一笔2.0亿元人民币(3,200万美元)贷款。每笔贷款各有一个
四年与一个五年的部分。中国银行(香港)认贷8.3725亿港元与5,000万元
人民币；汇丰控股与东亚银行分别认贷7.5亿港元与7.0亿港元。中国建设
银行(亚洲)认贷4.12亿港元；恒生银行提供7,500万美元，中国工商银行(
亚洲)提供4.0亿港元。中国招商银行认贷1,000万美元。
    
    四年期的部分则为，建行亚洲提供1.50亿元人民币，渣打银行认贷7,
000万美元。中信银行(国际)认贷7,800万港元。
    
    这项已于4月29日签订的贷款案，将为今年到期的贷款提供再融资。
未清偿的贷款包括2012年4月签署的24.3亿港元三年期贷款；以及2011年3
月签署的12亿港元四年期贷款。(完)
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