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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 17:54 BJT

全球矿业：澳洲4月铁矿石对中国出口较3月下降4%

路透悉尼5月4日 - 港口数据显示，澳洲4月从黑德兰港对中国的铁矿石出口比3月减少4%，因建筑活动放缓导致中国钢厂需求萎缩。黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港。

据亚皮尔巴拉港口管理局，4月对澳洲最大贸易伙伴中国的铁矿石出口量总计为3,010万吨，低于3月的3,120万吨。

4月出口仅比去年同期增加4%，当时则是跳增50%，那时铁矿石需求仍然高涨。

港口数据显示，4月对韩国出口铁矿石增加27%至280万吨，但对日本出口则比3月减少40%至120万吨。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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