更新版 1-台湾货币市场：提存期初资金宽松，银行负数操作弹性大

* 月初资金充裕，银行采负数操作

* 一年期定存单平均得标利率在0.557%，高位在0.568%

* 短票和债券RP市场仍缺券 (更新拆款及央行发行存单数据)

路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周一稳于区间低档。本提存期刚开始，资金环境仍显宽松，不少银行均采取负数操作，令资金调出的弹性大增，但需求不强。短率维持区间的低位。

银行资调人士表示，由于央行一年期的定存单已于今日到期，但今日标售的一年期定存单则将在明日才交割，一天的空窗期令不少银行资金相当泛滥。展望5月提存期，他们认为，由于5月底是企业营所税以及个人营所税上缴，不排除资金紧缩的效果会在6月初显现。

〞我常拆入，但今天我还多钱呢，下午要去排队请央行收钱，〞一大型民营金融机构调度人士说。

另一资金调度人士称，提存期初始，就算有缺口的银行也不急着拆入，负数操作相当盛行。且以目前资金宽裕的情势料不致因缴税季节来临而有所反转。

至于今日午间央行标售1,300亿台币一年期定存单，加权平均得标利率为0.557%。利率稍低于市场预期，并较前次标售均标0.571%走低1.4个基点，为连续第七次走低。 资调人士表示，本次高标在0.568%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.389%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.430%。一周拆款利率落在0.380-0.460%，上日在0.388%-0.500%。

**短票利率也在低位**

短票方面，票券商表示，市场上票源很少，而且因卖断短票的利率仍稍高于拆款，因此有资金缺口的金融机构常以拆款支应需求。

“ 市场上券很少，没什么新的发行，”大型票券商交易员。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，低位较多。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.583%，前日为0.588%，成交量188.24亿台币，前日为50亿。

60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.597%，上日0.597%，成交量9.16亿台币，前日为12亿。

台湾央行周一共发行470亿台币存单，与今日存单到期金额1,240亿台币相较，存单发行余额减770亿。

本周央行存单到期金额总计为11,256.8亿台币，本周余日的到期情况周二5,959亿、周三1,475.3亿、周四2,013.5亿、周五569亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为263亿台币，累积超额准备为263亿台币、加计前期1%的超额准备为2,184亿台币。

**RP也维持低档**

债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，市场上的债券相当少，资金很多，但证券商多不喜常换交易对手，RP利率多维持在日前的水位。

但也有大型票券商交易员认为，并非多数的客户都多钱，资金情势和上周的月底情况没有大的改变。

〞就变成现在月底不紧、月初不松的情况，〞前述大型票券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致持平。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。成交利率高低与票券商条件和承做对象不同，有所差异。

周一有台电公司债5.5亿台币还本；交割则有周二CIMB Bank Berhad30年期美元债，金额3.13亿。(完) (审校 杨淑祯)