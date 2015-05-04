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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 18:20 BJT

欧洲政经：希腊计划按时偿还所有债务，急需援助--政府发言人

路透雅典5月4日 - 希腊政府一位发言人周一表示，希腊计划按时偿还所有债务，不过希望欧盟和国际货币基金组织(IMF)能够尽快拨付新的救助资金。

“流动性是个紧迫议题，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis在一新闻发布会上说，“希腊政府不想等到5月末才有流动性注入，而是希望能够尽快地提供流动性。”

“我们打算按时偿还所有的债务，”Sakellaridis说。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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