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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 18:10 BJT

东南亚股市：收盘涨跌互现，印尼与菲律宾终结连日跌势

地产公司PT Lippo Karawaci Tbk 跳涨10%，为2013年9月19日以来最大单日涨幅。

菲律宾股市 上一交易日触及约三个月低点，今日反弹收涨1.3%。地产公司SM Prime Holdings Inc 表现亮丽，上扬1.8%，此前该公司公布第一季获利劲升176%。

新加坡股市 收盘小跌0.1%，越南股市 下挫3%。

泰国股市 与马来西亚股市 因公众假期休市，周二将恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 415.20 -1.14 -0.27 +1.08 410.77

新加坡 3482.70 -4.69 -0.13 +3.49 3365.15

马来西亚 1818.27 -24.66 -1.34 +3.24 1761.25

泰国 1526.74 4.27 +0.28 +1.94 1497.67

印尼 5141.14 54.71 +1.08 -1.64 5226.95

菲律宾 7816.44 101.62 +1.32 +8.10 7230.57

越南 545.08 -17.32 -3.08 -0.10 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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