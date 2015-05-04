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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 18:19 BJT

中国央企：中石油董事长由王宜林接任,中国海油董事长由杨华担任

路透北京5月4日 - 中国石油天然气集团周一宣布主要领导变动，由王宜林出任该集团公司董事长、党组书记，同时免去周吉平董事长和党组书记职务，到龄退出领导班子。

该消息由中国石油公司网站公布。中石油集团为中国第一大油气生产商，旗下有上市公司中国石油 。

中国海洋石油总公司亦公布国务院关于该公司主要领导变动的决定：由杨华任董事长、党组书记；免去王宜林董事长、党组书记职务。

中国海油是中国第三大油气生产商，旗下上市公司为中海油有限公司 。

周一稍早，中国第二大油气生产商--中国石化集团表示，集团公司主要领导将产生变动，王玉普任董事长，原董事长傅成玉到龄退出领导班子。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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