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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 18:24 BJT

台湾个股：开发金控旗下银行拟在中国设消费金融公司，并申设星港分行

路透台北5月4日 - 台湾开发金控 旗下凯基银行周一称，海外布局着眼大中华及东协，将在中国设立消费金融公司，并计画申设新加坡及香港分行。

开发金控旗下凯基银行董事长魏宝生今日在一场记者会并表示，运用先前万泰银行在台累积的消费金融专业经验，结合中国昆山融资租赁业务，以及开发工银、证券等客户资源，前进中国发展消费金融公司。

“开发工银将在一至两年转型为大型创投，”开发工银董事长张家祝说。

他并表示，目前开发工银已推出五档创投基金及私募股权基金，包括国内的文创基金、生医基金，大陆的华南基金、华东基金，以及海外的Asia Partners Fund，所筹集的总金额近250亿台币。

他并指出，未来开发工银仍将持续专注于创投基金及私募股权基金的筹集与管理，预计近期内将会推出另一档新创基金。

开发金控今收涨2.73%，报13.15台币，表现优于台湾加权指数 的0.25%涨幅(完)

(记者 詹静宜 审校 黄凯)
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