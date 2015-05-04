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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 18:36 BJT

香港个股：KKR配售远东宏信的股份，涉资高至2亿美元--IFR

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下IFR周一的报导称，私募股权公司KKR 在市场配售其所持远东宏信 的股份，涉资高至2亿美元。

报导并称，KKR按每股7.9-8.15港元，出售远东宏信1.95亿股股份，套现15.4-15.89亿港元。

配售价较远东宏信周一收市价8.4港元，折让3-6%。该股今天收升2.19%。花旗 负责是次配售安排。

KKR尚未就上述出售回覆路透的电邮查询。

远东宏信主要于中国从事融资租赁业务，其主要股东为中国中化集团。上月，该公司另一名股东新加坡政府投资公司（GIC） 亦在市场上配售远东宏信最多5.14亿港元的股份 。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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