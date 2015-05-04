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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 18:56 BJT

欧洲政经：欧盟执委会称周末与希腊会谈具建设性，但仍待更多努力

路透布鲁塞尔5月4日 - 欧盟执委会周一表示，希腊和其国际债权人在周末期间，就希腊债务危机进行了建设性会谈，但还有更多工作要做。

“布鲁塞尔小组整个周末都在开会，目前会谈也继续进行。谈判有建设性，但还有更多工作有待完成。5月11日的欧元集团会议，将是财经首长下次评估状况发展的机会。”欧盟执委会发言人Margaritis Schinas在每日新闻简报会时表示。

他说，欧盟执委会主席贾克周一将与前希腊总理萨马拉斯会晤。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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