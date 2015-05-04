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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 18:49 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油价差上扬，现货交易创12月以来高位

路透新加坡5月4日 - 亚洲380-cst燃料油价差周一上扬，受现货交易
的船货需求稳健支撑，现货交易量处于12月以来最高水平。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油贴水每吨较新加坡现货报价缩窄0.50
美元，至2.50美元。
    
    周一的现货交易中，共交易22万吨燃料油，交易量创12月4日以来最
高，当时也创下相同交易量。
    
    这与6月市场料表现强劲的预期一致，因西方炼厂进入维修期，运至
新加坡与亚洲的供应料下滑。
    
    台湾台塑石化标售1.5万吨轻裂燃料油，船期为5月18-20日，出货地
点为麦寮。招标截止日为周二。
    
    现货交易方面，有七笔380-cst燃料油交易达成。
    
    嘉能可向Lukoil购买三笔船货，其中两笔4万吨为5月20-24日以及5月
22-26日出货，每吨价格较新加坡报价贴水2美元；一笔2万吨为5月23-37
日出货，每吨价格较新加坡报价贴水2.25美元。
    
    BP向Lukoil购买两笔船货，一笔2万吨，另一笔4万吨，分别较新加坡
现货报价贴水2.25美元与2.50美元。
    
    兴隆购买2万吨380-cst燃料油，船期为5月28日至6月1日，每吨价格
较新加坡现货报价贴水2.25美元。
    
    BP向道达尔(Total)购买4万吨380-cst燃料油，船期为5月19-23日，
价格为每吨较新加坡贴水2美元。(完)
  
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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