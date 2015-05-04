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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 19:10 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降，因供应上升

路透新加坡5月4日 - 亚洲6月下半月石脑油裂解价差周一降至每吨90
.25美元，为4月22日以来近月最低，因供应上升，而由于北亚地区多个裂
解装置将进行维修，需求料将减少。
    
    交易商周一称，印度石油公司(IOC)求售5月自清奈出货的第三批石脑
油船货，此次船期为5月28-30日，使其5月自清奈出口总量达105,000吨。
    
    路透数据显示，这是自2013年以来，其自同一港口单月标售最大数量
。
    
    加上这次新标售，印度5月石脑油出口总量目前将近415,000吨，为今
年1月以来最高。新标案预计5月8日结标。
    
    交易商称，韩国LG化学求购6月上半月交货石脑油，为该时段最后几
笔现货需求之一。
    
    招标结果还不清楚，但交易商估计，C&F较日本报价升水将略高于每
吨5美元。根据路透数据，若实际结果接近这个水平，那将是韩国自3月13
日以来最低价。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
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COc1>
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/ACN]
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    产油国官方售价英文原文   

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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