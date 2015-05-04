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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 19:57 BJT

美国利率：巴菲特称若欧洲利率维持低档，美国将难以大幅升息

路透5月4日 - 巴菲特向CNBC表示若欧洲利率维持低档，美国将难以大幅升息。(完)
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