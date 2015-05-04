投行观点：巴克莱将Sealed Air 目标价由43美元调高为45美元，评级为表现与同业一致

****日韩经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透5月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量下降0.14%至851.89吨，周五为853.08吨。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1000 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布4月小型企业信心指数 1400 - 商务部公布3月趸售(批发)库存修正值 1400 - 劳工部公布3月JOLTS职位空缺数 1530 - 财政部每周标售四周期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)