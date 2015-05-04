投行观点：巴克莱将Sealed Air 目标价由43美元调高为45美元，评级为表现与同业一致

****日韩经济指标预测--5月9日-5月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --