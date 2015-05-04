国际油市：亚洲柴油贴水缩窄，因现货需求强劲

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透新加坡5月4日 - 由于需求强劲，亚洲指标含硫量0.05%柴油贴水周一缩窄至每桶0.20美元，为4月22日以来最低贴水。
此一品位柴油共出售70万桶，兴隆为唯一买方，创1月19日以来最高交易量。
但交易员对于后市短线并不乐观，因中东产能增加，将有更多供给涌现。
“目前柴油市况走坚是因为最近炼厂进入岁修及澳洲需求所致，”新加坡一交易商称。“但柴油将因为来自中东的大量新供给而承压。”
新加坡有四笔柴油现货交易及一笔航煤现货交易。
兴隆买进四笔含硫量500ppm柴油，共70万桶：向Winson买进15万桶，船期5月19-23日，每桶贴水0.30美元；向BP买进15万桶，船期5月24-28日，每桶贴水0.20美元；向Lukoil买进15万桶，船期5月23-27日，每桶贴水0.20美元；向SK能源买进25万桶，船期5月27-31日，每桶贴水0.20美元。
中国航油向壳牌买进逾24万桶航煤，5月19-23日由新加坡装运，每桶贴水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目