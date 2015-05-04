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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 19:39 BJT

国际油市：亚洲柴油贴水缩窄，因现货需求强劲

路透新加坡5月4日 - 由于需求强劲，亚洲指标含硫量0.05%柴油贴水周一缩窄至每桶0.20美元，为4月22日以来最低贴水。

此一品位柴油共出售70万桶，兴隆为唯一买方，创1月19日以来最高交易量。

但交易员对于后市短线并不乐观，因中东产能增加，将有更多供给涌现。

“目前柴油市况走坚是因为最近炼厂进入岁修及澳洲需求所致，”新加坡一交易商称。“但柴油将因为来自中东的大量新供给而承压。”

新加坡有四笔柴油现货交易及一笔航煤现货交易。

兴隆买进四笔含硫量500ppm柴油，共70万桶：向Winson买进15万桶，船期5月19-23日，每桶贴水0.30美元；向BP买进15万桶，船期5月24-28日，每桶贴水0.20美元；向Lukoil买进15万桶，船期5月23-27日，每桶贴水0.20美元；向SK能源买进25万桶，船期5月27-31日，每桶贴水0.20美元。

中国航油向壳牌买进逾24万桶航煤，5月19-23日由新加坡装运，每桶贴水0.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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