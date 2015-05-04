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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 21:31 BJT

美国热股：Cognizant季度营收成长20%，盘初股价劲扬逾7%

路透5月4日 - 美国IT服务供应商Cognizant 季度营收成长20%，受北美医疗及金融服务客户支出提高所助。

Cognizant股价盘初劲升逾7%，上周五收报59.14美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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