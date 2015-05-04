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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 21:32 BJT

美国热股：Comcast第一季获利优于预期，盘初股价上涨约1.7%

路透5月4日 - 美国最大有线电视营运商Comcast 公布第一季获利高于预估，受高速网路及企业服务强劲成长推动。

Comcast盘初上涨约1.7%，上日收报58.41美元。(完) (编译 蔡美珍 审校 张若琪)
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