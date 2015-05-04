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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 21:32 BJT

美国热股：Facebook推出开放平台，盘初股价涨约0.6%

路透5月4日 - Facebook 推出一开放平台，让线上内容及应用程式开发者加入其Internet.org服务，Facebook称此举将协助新兴市场的低收入及偏远区域民众得以上线。

Facebook股价盘初涨约0.6%，上周五收报78.99美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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