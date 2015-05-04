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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 21:35 BJT

美国热股：KKR配售远东宏信股份高至2亿美元，股价盘初涨约0.8%

路透5月4日 - 汤森路透旗下IFR周一的报导称，私募股权公司KKR 在市场配售其所持远东宏信 的股份，涉资高至2亿美元。

KKR股价盘初涨约0.8%，上周五收报22.62美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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