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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 21:33 BJT

美国热股：陶氏化学将全球裁员最高3%，盘初股价上涨约0.2%

路透5月4日 - 陶氏化学(Dow Chemical) 称将裁员1,500-1,750人，相当于高达全球员工数的3%，以配合三年内降低成本10亿美元的计划。

陶氏化学盘初股价上涨约0.2%，上周五收报51.69美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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