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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 21:39 BJT

美国股市：开高，3月工厂订单数据料呈上扬

路透5月4日 - 美国股市周一开高，稍晚公布的美国3月工厂订单料呈上扬，显示制造业走强，无视美元升值影响。

道琼工业指数 盘初涨37.33点，或0.21%，报18,061.39点；标普500指数 涨5.99点，或0.28%，报2,114.28点；Nasdaq综合股价指数 涨20.09点，或0.4%，报5,025.48点。(完)
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