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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.070%，投标倍数为3.94

路透华盛顿5月4日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.070 中值 0.060 低值 0.030 投资 0.071 价格 99.964611 高值得标比率 38.77% 投标倍数 3.94 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,424,400 总投标 94,660,989,400 竞争性投标得标 23,122,887,000 非竞争性投标得标 301,537,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/05/07 到期日 2015/11/05 CUSIP码 912796GM5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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