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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：4月30日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 04/30/2015    04/23/2015    04/23/2015    05/01/2
014  
                  初值         修正值          前值
    小麦       325,930       553,228       543,929       565,714
  
    燕麦             0             0             0             0
  
    大麦             0            24            24             0
  
    玉米     1,051,078     1,361,125     1,293,996     1,251,021
  
    高粱       274,897       160,734       108,489        87,360
  
    大豆       172,066       311,866       311,622       100,408
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    21,070,272     29,004,108
    燕麦           500          1,855
    大麦       162,538        159,687
    玉米    27,654,107     29,243,735
    高粱     6,776,482      3,021,027
    大豆    45,974,824     41,454,078
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)
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