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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因美国天气状况有利于播种

路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，
收盘略高于盘中触及的约六个月低位，交易商称，因美国中西部天气状况
有利春季播种，令市场承压。
    
    分析师普遍预计，美国农业部周一稍晚将公布，美国玉米种植率约为
50%，而中西部本周天气温暖且有降水，将导致田间作业放缓，但也将促
进玉米种子的发芽。
    
    玉米市场成交非常清淡，表现不及大豆期货。大豆市场上涨，因传闻
称中国豆油需求增加。
    
    交投最活跃的CBOT-7月玉米 盘中跌至每蒲式耳3.60美元，为10
月7日来最低。
    
    无5月玉米或乙醇合约  交割。
　　5月玉米合约 跌1分，报3.58-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为214,225口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)
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