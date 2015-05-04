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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 03:23 BJT

纽约期市：ICE期棉因尾盘一轮买入而微幅收涨，静待种植报告出炉

路透纽约5月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一微涨，盘中大部份时间
下跌，因预期周一稍晚公布的报告将显示美国农户棉花种植速度明显加快
。
        
    Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose表示，上周棉花价
格升得过高吸引了短期买入兴致，且将棉花价格在尾盘上涨归因于“当日
冲销的交易商在交易日结束前获利了结。”
    
    ICE-7月期棉合约 收涨0.06美分，或0.1%，报每磅66.67美分。
盘中交易区间为65.82-66.89美分，在上日交投区间内。

    现货月与次月合约价差CT-1=R维持不变，为每磅0美分。
    
    期货市场总成交量减少9,365口，至19,436口。数据显示，上日未平
仓合约增加659口，至193,901口。
    
    美元指数 上涨0.17%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommo
dity CRB指数 下跌0.04%。
    
    投机者增加其净多头头寸至39,680口，之前一周为23,056口。(完)  
  
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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