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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.26%，Nasdaq指数上涨0.23%

路透纽约5月4日 - 美国股市周一上涨，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 领升金融股，但麦当劳 下挫，此前该公司的业务改善计划未能令投资者满意。

道琼工业指数 收涨46.34点，或0.26%，至18,070.40点；标准普尔500指数 上扬6.20点，或0.29%，至2,114.49点；Nasdaq指数 涨11.538点，或0.23%，至5,016.929点。(完)
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