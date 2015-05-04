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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 04:18 BJT

表格：截至5月3日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿5月4日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/03/15 04/26/15 05/03/14 五年均值

冬麦生长状况 - 优 8 7 5 -- - 良 35 35 26 -- - 普通 37 38 31 -- - 差 14 14 21 -- - 很差 6 6 17 --

玉米种植率 　　　　　　55 19 28 38 棉花种植率　　　　　　　17 10 16 22 大豆种植率 　　　　　　13 2 5 9 稻米种植率　　　　　　　61 39 55 62 春麦种植率　　　　　　　75 55 25 40 稻米出苗率　　　　　　　37 26 37 45 玉米出苗率 9 2 6 12 春麦出苗率　　　　　　　30 9 7 16 冬麦抽穗率　　　　　　　43 28 27 34(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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