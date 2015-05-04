美国股市：收高，因伯克希尔哈撒韦等企业业绩强劲

* 麦当劳收低，其业务改善计划未能令投资者满意

* 伯克希尔哈撒韦对标普指数提振最大

* 道指收高0.26%，标普500指数升0.29%，Nasdaq指数升0.23%

路透5月4日 - 美国股市周一上涨，因企业业绩强于预期，但麦当劳 下挫，此前该公司的业务改善计划未能令投资者满意。

保险和投资巨擘伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 大涨1.62%，对标普500指数的提振作用最大，此前该公司发布的业绩优于预期。

道琼工业指数 收涨46.34点，或0.26%，至18,070.40点；标准普尔500指数 上扬6.20点，或0.29%，至2,114.49点，略低于4月24日创下的纪录收盘高位2,117.69点。

Nasdaq指数 涨11.538点，或0.23%，至5,016.929点。

“市场受到没有重大负面消息带动，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis表示，“欧洲情势看来颇为平静，中国也没有什么消息，在这样的背景下，一些企业财报看上去就更出色了。”

资讯科技(IT)服务供应商Cognizant 大涨6.15%，此前该公司公布的营收优于预期，并上调了全年预估。

本季美国财报季已过四分之三，市场正试图厘清美联储何时将开始升息。周五将出炉的4月非农就业报告可能提供线索。

3月美国工厂新订单录得八个月来最大单月涨幅，受助于对运输设备的需求急增，但在美元走强的大背景下，潜在趋势仍然疲弱。

10大标普类股中有七种收高，金融股 升0.98%，公用事业股 升0.73%，投资人被相对较高的派息所吸引。

今日公用事业股上扬暗示部分投资人相信美联储不会很快升息，并可能正在寻找收益，Jankovskis表示。标普公用事业股指数的派息率为3.7%，标普500指数成份股企业的派息率为2.4%。

麦当劳 收低1.71%，此前该公司宣布的将快餐连锁店打造成一个“现代化的、与时俱进的汉堡企业”的计划没有打动投资人。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约56亿股，低于过去五日日均成交量72亿股。

纽约证交所涨跌股分别为1,758和1,287股，比率为1.37:1。Nasdaq市场涨跌股分别为1,593和1,158股，比率为1.38:1。

有14只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有55只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)