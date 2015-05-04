美国股市：收高，因伯克希尔哈撒韦等企业业绩强劲

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 麦当劳收低，其业务改善计划未能令投资者满意
* 伯克希尔哈撒韦对标普指数提振最大
* 道指收高0.26%，标普500指数升0.29%，Nasdaq指数升0.23%
路透5月4日 - 美国股市周一上涨，因企业业绩强于预期，但麦当劳 下挫，此前该公司的业务改善计划未能令投资者满意。
保险和投资巨擘伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 大涨1.62%，对标普500指数的提振作用最大，此前该公司发布的业绩优于预期。
道琼工业指数 收涨46.34点，或0.26%，至18,070.40点；标准普尔500指数 上扬6.20点，或0.29%，至2,114.49点，略低于4月24日创下的纪录收盘高位2,117.69点。
Nasdaq指数 涨11.538点，或0.23%，至5,016.929点。
“市场受到没有重大负面消息带动，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis表示，“欧洲情势看来颇为平静，中国也没有什么消息，在这样的背景下，一些企业财报看上去就更出色了。”
资讯科技(IT)服务供应商Cognizant 大涨6.15%，此前该公司公布的营收优于预期，并上调了全年预估。
本季美国财报季已过四分之三，市场正试图厘清美联储何时将开始升息。周五将出炉的4月非农就业报告可能提供线索。
3月美国工厂新订单录得八个月来最大单月涨幅，受助于对运输设备的需求急增，但在美元走强的大背景下，潜在趋势仍然疲弱。
10大标普类股中有七种收高，金融股 升0.98%，公用事业股 升0.73%，投资人被相对较高的派息所吸引。
今日公用事业股上扬暗示部分投资人相信美联储不会很快升息，并可能正在寻找收益，Jankovskis表示。标普公用事业股指数的派息率为3.7%，标普500指数成份股企业的派息率为2.4%。
麦当劳 收低1.71%，此前该公司宣布的将快餐连锁店打造成一个“现代化的、与时俱进的汉堡企业”的计划没有打动投资人。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约56亿股，低于过去五日日均成交量72亿股。
纽约证交所涨跌股分别为1,758和1,287股，比率为1.37:1。Nasdaq市场涨跌股分别为1,593和1,158股，比率为1.38:1。
有14只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有55只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目