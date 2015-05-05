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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 09:41 BJT

表格：澳洲3月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为13.22亿澳元

路透悉尼5月5日 - 澳洲统计局周二公布：

* 澳洲3月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为13.22亿澳元(路透调查预估为逆差10亿澳元)

* 澳洲3月经季节调整后的商品/服务出口较前月下滑2%，进口下滑2%

以下为详细数据(单位为10亿澳元)：

3月

整体出口 27.217

整体进口 28.539

商品与服务贸易收支 -1.322

浏览统计局相关数据，请点击(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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