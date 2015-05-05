表格：澳洲3月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为13.22亿澳元

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透悉尼5月5日 - 澳洲统计局周二公布：
* 澳洲3月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为13.22亿澳元(路透调查预估为逆差10亿澳元)
* 澳洲3月经季节调整后的商品/服务出口较前月下滑2%，进口下滑2%
以下为详细数据(单位为10亿澳元)：
3月
整体出口 27.217
整体进口 28.539
商品与服务贸易收支 -1.322
浏览统计局相关数据，请点击(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
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