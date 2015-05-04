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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 44.70 +1.27 +2.92 2111105

搜狐 68.31 -0.31 -0.44 463742

网易 127.98 +1.59 +1.26 581856

百度 203.70 +1.23 +0.61 4395312

台湾

台湾积体电路 24.32 -0.42 -1.70 2194795

联电 2.32 -0.08 -3.33 350145

日月光 7.17 -0.07 -0.97 336894

硅品精密 8.27 +0.00 +0.00 611067

和信超媒体 0.80 -0.01 -1.11 101954

友达 4.99 +0.04 +0.81 351836

中华电信 32.34 -0.05 -0.15 13202

台湾国际航电 45.70 -0.16 -0.35 1145053

香港

中国移动 72.69 +0.66 +0.92 194637

中国联通 19.45 +0.43 +2.26 138607

中国电信 76.73 +2.08 +2.79 9358

中芯国际 5.48 +0.01 +0.18 5390

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 29(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 张荻)
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