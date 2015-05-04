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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 06:26 BJT

****日韩经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值   
    
    5月4日当周
    
    5月5日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月6日(三)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          4月         --      3,627.5
    
    5月7日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月8日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    5月11日当周
    
    5月11日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          4月         --       12,453 
    
    5月12日(二)
    0500 日本同时指标(较前月)                          3月         --         -2.8
             领先指标(较前月)                                      --         -0.2
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                      4月         --        -6.8%
             进口价格(较上年同期)                                  --       -17.1%
    2300 韩国失业率                                    4月         --         3.7%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  4月         --        +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              3月         --   盈余14,401 (完)
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