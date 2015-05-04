美国利率：若升息步伐和缓，即便较早升息也可能支撑经济--FED埃文斯

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
美联储能够在不采取进一步刺激(比如新一轮购债计划)的情况下实现目标，“只要人们明白通胀率能够升至2%上方；只要通胀上升的预期是感觉可控的，并非过大或持续时间过长的，当然也不是仅仅持续三个月而已，那么就再好不过。”
埃文斯今年是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。他还表示，虽然3月全美就业增长低迷或许是暂时的，但5.5%的失业率仍较应有水平高出约0.5个百分点。
在他看来，更紧迫的问题是，通胀率很多年来一直低于美联储2%的目标，而且可能要到2018年才能回到该水平。
“我可能要到明年初，才会对开始加息有足够的信心，”他向Columbus Economic Development Board表示。“我认为，如果我们在通胀率尚未回升至2%的情况下结束本轮宽松周期，长期来看会给我们带来问题，”他在讲话后向记者表示。
埃文斯是美联储内部立场最为温和的决策者之一。联储主席叶伦必须处理好何时开始加息这一棘手任务。这将是美联储自2006年以来的首次加息。
包括叶伦在内的大部分美联储官员都认为，经济形势将为今年内加息提供条件。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 杜明霞/郑茵)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目