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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 07:48 BJT

美国利率：若升息步伐和缓，即便较早升息也可能支撑经济--FED埃文斯

美联储能够在不采取进一步刺激(比如新一轮购债计划)的情况下实现目标，“只要人们明白通胀率能够升至2%上方；只要通胀上升的预期是感觉可控的，并非过大或持续时间过长的，当然也不是仅仅持续三个月而已，那么就再好不过。”

埃文斯今年是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。他还表示，虽然3月全美就业增长低迷或许是暂时的，但5.5%的失业率仍较应有水平高出约0.5个百分点。

在他看来，更紧迫的问题是，通胀率很多年来一直低于美联储2%的目标，而且可能要到2018年才能回到该水平。

“我可能要到明年初，才会对开始加息有足够的信心，”他向Columbus Economic Development Board表示。“我认为，如果我们在通胀率尚未回升至2%的情况下结束本轮宽松周期，长期来看会给我们带来问题，”他在讲话后向记者表示。

埃文斯是美联储内部立场最为温和的决策者之一。联储主席叶伦必须处理好何时开始加息这一棘手任务。这将是美联储自2006年以来的首次加息。

包括叶伦在内的大部分美联储官员都认为，经济形势将为今年内加息提供条件。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 杜明霞/郑茵)
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