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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 07:14 BJT

《焦点》麦当劳宣布调整企业结构和削减成本措施，股价收低1.7%

美国市场的业务将继续由Mike Andres执掌，该市场占麦当劳营业利润的40%以上。

新的“国际领先”市场将包括澳洲、加拿大、法国、德国以及英国，这部分市场总计也占到麦当劳营业利润的40%，归麦当劳现任欧洲总裁Doug Goare领导。

现任APMEA总裁Dave Hoffman将领导一个“高增长”市场，包括中国、意大利、波兰、俄罗斯、韩国、西班牙、瑞士与荷兰。这些国家贡献的营业利润约占10%。

麦当劳经营的其它市场则纳入“基础”市场范围，由目前的APMEA部门财务长Ian Borden负责。(完)

(编译 杜明霞/郑茵 审校 徐文焰/张荻/王丽鑫)
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