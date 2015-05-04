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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 07:05 BJT

澳股业绩：澳新银行上半年现金获利提高5%至纪录水准，超过预期

路透悉尼5月5日 - 澳新银行 周二表示，现金获利增长5%至纪录水准，并超过预估，因住房信贷增长继续提振获利；该行亚洲业务获利增长18%。

在3月31日止的六个月，澳新银行现金获利增至37亿澳元(29亿美元)，上年同期为34亿澳元，路透调查六位分析师预估为36亿澳元。

利率目前维持在纪录低位2.25%，这起到推升房价作用，并提振家庭资产，让消费者对恢复支出抱有信心，同时坏账仍维持在低位。

澳新银行宣布每股派息0.86澳元，并预计当前财年股息支付率仍保持在现金获利65-70%的高端。澳新银行是按资产计澳洲第三大银行。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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