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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 07:26 BJT

****欧洲经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值
    
    5月4日当周
    
    5月5日(二)
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                    3月         --    赤字234.5
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                        4月        57.5        57.8
    0900 欧元区PPI(较前月)                               3月       +0.3%       +0.5%
                  (较上年同期)                                     -2.3%       -2.8%
    
    5月6日(三)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                     4月        52.0        51.6
    0750 法国Markit服务业PMI                             4月        50.8        50.8
              Markit综合PMI                                          --         50.2
    0755 德国Markit服务业PMI                             4月        54.4        54.4
                    综合PMI终值                                      --         54.2
    0800 欧元区Markit服务业PMI                         4月终值      53.7        53.7
                      综合PMI                                       53.5        53.5
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                        4月        58.5        58.9
    0900 欧元区零售销售(较前月)                          3月       -0.7%       -0.2%
                        (较上年同期)                               +2.4%       +3.0%
    
   5月7-14日
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                     4月       +0.4%       +0.4%
                     三个月房价(较上年同期)          截至4月       +7.8%       +8.1%
    
   5月7日(四)
    0545 瑞士消费者信心指数                           第二季         --          负6
    0600 德国工业订单(较前月)                            3月       +1.5%       -0.9%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                  3月      逆差36      逆差34
              进口(亿欧元)                                           --       408.00
              出口(亿欧元)                                           --       373.00
    0645 法国工业生产(较前月)                            3月        持平        持平
    
    5月8日(五)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                        4月        3.3%        3.4%
                     (经季节调整)                                   3.3%        3.2%
    0600 德国工业生产(较前月)                            3月       +0.4%       +0.2%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                      3月      +0.45%      +1.50%
             经季节调整进口(较前月)                                 持平       +1.8%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                          顺差197     顺差197
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 4月       +0.1%       +0.3%
                                (较上年同期)                       -0.9%       -0.9%
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)              3月       +0.2%       +0.6%
               经工作日调整的的工业生产(较上年同期)                -0.2%       -0.2%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                3月    逆差29.5   逆差32.38
              全球商品贸易收支(亿英镑)                          逆差98.0   逆差103.4
    
    5月11日当周
    
    5月11日(一)
    1100 英国央行利率决定                                5月         --         0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                                --        3,750
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)     4月         --        +4.7% 
    
    5月12-15日
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                   4月         --        +1.0%
                              (较上年同期)                           --        -1.1%
    
    5月12日(二)
    0830 英国工业生产(较前月)                            3月         --        +0.1%
                     (较上年同期)                                    --        +0.1%
             制造业产出(较前月)                                      --        +0.4%
                       (较上年同期)                                  --        +1.1%(完)
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