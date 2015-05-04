欧洲经济指标预测--5月5日-5月12日****

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月4日当周 5月5日(二) 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 3月 -- 赤字234.5 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 57.5 57.8 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.3% +0.5% (较上年同期) -2.3% -2.8% 5月6日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 52.0 51.6 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.8 50.8 Markit综合PMI -- 50.2 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.4 54.4 综合PMI终值 -- 54.2 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 53.7 53.7 综合PMI 53.5 53.5 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 58.5 58.9 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -0.7% -0.2% (较上年同期) +2.4% +3.0% 5月7-14日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 4月 +0.4% +0.4% 三个月房价(较上年同期) 截至4月 +7.8% +8.1% 5月7日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 -- 负6 0600 德国工业订单(较前月) 3月 +1.5% -0.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 逆差36 逆差34 进口(亿欧元) -- 408.00 出口(亿欧元) -- 373.00 0645 法国工业生产(较前月) 3月 持平 持平 5月8日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 3.3% 3.4% (经季节调整) 3.3% 3.2% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 +0.4% +0.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.45% +1.50% 经季节调整进口(较前月) 持平 +1.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差197 顺差197 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.9% -0.9% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 经工作日调整的的工业生产(较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差29.5 逆差32.38 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差98.0 逆差103.4 5月11日当周 5月11日(一) 1100 英国央行利率决定 5月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 4月 -- +4.7% 5月12-15日 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 4月 -- +1.0% (较上年同期) -- -1.1% 5月12日(二) 0830 英国工业生产(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 制造业产出(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.1%(完)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目