美国财政：财政部取消4-6月偿债计划，选择持有更多现金

标题新闻：希腊与国际金主就改革达成协议，可望获进一步债务减免和重新进入资本市场--穆迪
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国会分析师估计，华府必须在10月或11月之前提高债务上限。
现金缓冲提高，既不会为财政部争取还款时间，也不会改变最终举债规模，反倒意味着财政部举债权限更早触顶，虽然让手中握有更多现金可以支付账单。最终，资金耗尽的时间还是与较少现金缓冲的情况下相同。
财政部在一份声明中称，预计4-6月将通过可市场交易证券净借款590亿美元。此前政府表示将偿还70亿美元债务。
“借款增加基本与季末现金余额预估增加有关，”财政部称。
到6月底，现金余额政策调整将使政府持有2,600亿美元资金。此前财政部预计到6月末会持有1,500亿美元现金。联邦政府计划在7-9月举债6,600亿美元。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/龚芳)
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