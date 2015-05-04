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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 07:35 BJT

《全球汇市》美元在假期清淡交投中小升，澳洲央行决议为关注焦点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1147 1.1144 +0.03 -7.85 1.2097

美元/日圆 120.09 120.10 -0.01 +0.34 119.68

欧元/日圆 133.86 133.84 +0.01 -7.54 144.78

美元/瑞郎 0.9339 0.9335 +0.04 -6.06 0.9941

英镑/美元 1.5116 1.5118 -0.01 -2.93 1.5573

美元/加元 1.2091 1.2093 -0.02 +4.07 1.1618

澳元/美元 0.7838 0.7835 +0.04 -4.04 0.8168

新西兰元/美元 0.7539 0.7531 +0.11 -3.31 0.7797

澳元/日圆 94.130 94.100 +0.03 -3.70 97.750

新西兰元/日圆 90.540 90.450 +0.10 -2.97 93.310

英镑/日圆 181.53 181.91 -0.21 -2.60 186.38

澳元/新西兰元 1.0391 1.0386 +0.05 -0.75 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/张荻/李爽/刘秀红；审校 李婷仪/白云)
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