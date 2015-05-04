版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 07:44 BJT

****敬告客户：韩国金融市场5月5日休市****

亲爱的客户，您好：

韩国金融市场5月5日(周二)因儿童节休市，5月6日(周三)将恢复正常交易。(完)

如欲参考韩国股市中英文报导,请点选 ；汇市中英文报导，请点选 。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐