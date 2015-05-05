《独家新闻》KKR高层出现更多人事变动，随后整并旗下团队

“我们认为，这次调整反映出，在终端市场和投资机会越来越被数字化定义的背景下，互联网、科技、媒体和通信行业之间的融合，”KKR美洲私募股权主管Alexander Navab和客户及合作伙伴组主管Suzanne Donohoe在备忘录中写道。

目前担任KKR零售投资主管的Nathaniel Taylor将成为合并后消费者和零售组主管。KKR在备忘录中称，鉴于越来越多的零售商开发自有消费品牌，更多厂家也在寻求直接面向消费者，组织整合变得越来越重要。

在KKR旗下90亿美元北美私募股权基金NAXI从2012年11月开始投资以来，KKR私募股权美国团队发生一连串高管离职，Brown和Kerko是最近的两位。

离职高管中包括前零售投资主管Michael Calbert、前科技投资主管Adam Clammer和前媒体与通信投资主管Thomas Uger。

高层方面也出现变动。Navab去年成为KKR北美私募股权业务唯一主管，联席主管Michael Michelson辞任回归KKR专职投资领域。

KKR还在备忘录中宣布，已聘请私募股权公司Golden Gate Capital的John Hockin担当KKR私募股权业务投机型投资(如收购其它公司公众股权等)的主管。(完) (编译 李婷仪/刘秀红；审校 王丽鑫/白云)