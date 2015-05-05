《中国报摘》--中国证券报5月5日

* 头版头条:

--中国股市经历三、四月快速上涨后，在监管趋严、新股供给增加，以及稳增长政策加码和改革预期增强的双重因素交织下，指数将呈现波动加剧、小幅慢扬的格局，而改革预期强烈的“央企股”将是一大看点。

* 其他:

--中原地产研究中心数据显示，2015年“五一”小长假，北京二手房住宅签约49套，新建商品房住宅签约324套，合计签约373套，同比上涨86.5%。从全国主要的54城市“五一”签约量看，整体数据也明显上涨，其中一线城市签约套数达1,467套，比去年同期上涨幅度达40.25%，二线城市也上涨21%。

--记者在广州举行的第１１７届中国进出口商品交易会上发现，目前中国农产品内销市场越来越火热，深加工的农产品出口越来越多，广交会传统的农产品贸易格局正在加速转变。

--国家税务总局数据显示，今年一季度，小微企业共计减税240亿元。