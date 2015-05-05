《中国报摘》--中国证券报5月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国股市经历三、四月快速上涨后，在监管趋严、新股供给增加，以及稳增长政策加码和改革预期增强的双重因素交织下，指数将呈现波动加剧、小幅慢扬的格局，而改革预期强烈的“央企股”将是一大看点。
* 其他:
--中原地产研究中心数据显示，2015年“五一”小长假，北京二手房住宅签约49套，新建商品房住宅签约324套，合计签约373套，同比上涨86.5%。从全国主要的54城市“五一”签约量看，整体数据也明显上涨，其中一线城市签约套数达1,467套，比去年同期上涨幅度达40.25%，二线城市也上涨21%。
--记者在广州举行的第１１７届中国进出口商品交易会上发现，目前中国农产品内销市场越来越火热，深加工的农产品出口越来越多，广交会传统的农产品贸易格局正在加速转变。
--国家税务总局数据显示，今年一季度，小微企业共计减税240亿元。
--东风汽车 公告称，公司正在就媒体报导“东风一汽酝酿合并”传闻的真实性向相关关联方进行书面核实，公司申请公司股票自周二起停牌。周一有多家网络媒体刊登《东风一汽酝酿合并 概念股大涨》的报导。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。