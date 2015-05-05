《中国已公布新股发行上市日程表》--5月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/5 深 永兴特钢 002756 5,000 21.74 17.97 平安证券 5/8
5/5 深 中光防雷 300414 2,107 14.74 13.24 国信证券 5/8
5/5 深 创业软件 300451 1,700 14.02 22.98 国元证券 5/8
5/5 深 山河药辅 300452 1,160 14.96 22.99 国元证券 5/8
5/5 深 赢合科技 300457 1,950 12.41 20.34 平安证券 5/8
5/5 深 浙江金科 300459 2,650 7.84 22.97 平安证券 5/8
5/5 深 惠伦晶体 300460 4,208 6.43 22.96 招商证券 5/8
5/5 沪 广信股份 732599 4,706 16.11 20.62 华林证券 5/8
5/5 沪 莱克电气 732355 4,100 19.08 22.99 华林证券 5/8
5/6 深 东方新星 002755 2,534 *7.49 *20.49 华泰联合 5/11
5/6 深 先导股份 300450 1,700 *21.21 *22.98 兴业证券 5/11
5/6 深 三鑫医疗 300453 *1,986 *12.87 *22.98 华泰联合 5/11
5/6 深 康拓红外 300455 3,500 *6.88 *18.11 中投证券 5/11
5/6 深 耐威科技 300456 *2,100 *14.01 *22.98 国信证券 5/11
5/6 深 全志科技 300458 4,000 *12.73 *19.89 平安证券 5/11
5/6 沪 新 通 联 732022 2,000 *14.31 *22.98 中德证券 5/11
5/6 沪 海利生物 732718 7,000 *6.81 *21.28 海通证券 5/11
5/6 沪 雪峰科技 732227 *8,235 *4.98 *22.95 东方花旗 5/11
5/7 深 永东股份 002753 2,470 -- -- 中德证券 5/12
5/7 沪 普 莱 柯 -- 不超过4,000 -- -- 平安证券 5/12
5/7 沪 醋化股份 -- 不超过2,556 -- -- 平安证券 5/12
5/7 沪 艾华集团 -- 5,000 -- -- 平安证券 5/12
5/7 沪 金海环境 732311 5,250 -- -- 西南证券 5/12
5/11 深 田中精机 300461 1,668 -- -- 中德证券 5/14
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暂缓发行 沪 红 蜻 蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 --
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
暂无
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 林高丽)
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