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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 08:34 BJT

金砖国家：5月4日股汇市收盘纵览

路透5月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月4日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.21%或2.21点，报1,048.20点。

中国股市：沪综指收升，市场承接力度仍强电力板块领涨

中国汇市：人民币收贬受美指反弹与离岸CNH拖累，6.21关口有支撑

香港股市：收盘近持平，4月中国制造业活动加快放缓

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巴西股市：指标Bovespa指数 收盘大涨2.0%，报57,353.98点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收盘报3.0855雷亚尔。

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南非股市：小幅攀升，资源类股引领涨势，因中国疲弱的制造业数据公布后，投资者押注中国政府将拿出举措刺激经济。指标Top-40指数 涨0.5%至48,443点，大盘All-share股指 收高0.4%，报54,639点。

南非汇市：兰特兑美元持平，美元反弹令兰特的压力加重

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印度股市：收高将近2%，NSE指数创下逾两个月来单日最大涨幅，因印度下议院周四批准2015/16年度财政法案后，投资者抢购前期受挫的绩优股。指标BSE指数 收高1.77%，报27,490.59点，创3月30日以来最大单日涨幅；NSE指数 上扬1.84%，报8,331.95点，为2015年2月27日以来单日最佳表现。

印度汇市休市。

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俄罗斯股汇市休市。(完) (整理 郑茵 审校 龚芳)

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