金砖国家：5月4日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月4日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.21%或2.21点，报1,048.20点。
中国股市：沪综指收升，市场承接力度仍强电力板块领涨
中国汇市：人民币收贬受美指反弹与离岸CNH拖累，6.21关口有支撑
香港股市：收盘近持平，4月中国制造业活动加快放缓
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巴西股市：指标Bovespa指数 收盘大涨2.0%，报57,353.98点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收盘报3.0855雷亚尔。
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南非股市：小幅攀升，资源类股引领涨势，因中国疲弱的制造业数据公布后，投资者押注中国政府将拿出举措刺激经济。指标Top-40指数 涨0.5%至48,443点，大盘All-share股指 收高0.4%，报54,639点。
南非汇市：兰特兑美元持平，美元反弹令兰特的压力加重
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印度股市：收高将近2%，NSE指数创下逾两个月来单日最大涨幅，因印度下议院周四批准2015/16年度财政法案后，投资者抢购前期受挫的绩优股。指标BSE指数 收高1.77%，报27,490.59点，创3月30日以来最大单日涨幅；NSE指数 上扬1.84%，报8,331.95点，为2015年2月27日以来单日最佳表现。
印度汇市休市。
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俄罗斯股汇市休市。(完) (整理 郑茵 审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。