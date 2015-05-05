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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月5日-5月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家      规模      发行细节
 5/6          德国      50亿欧元  标售两年期联邦公债
 5/7          法国                标售长期政府公债(OAT)
 5/7          西班牙              标售公债
 5/8          日本                标售三个月期贴现国库券
 5/8          日本                标售10年期通胀保值债券
 5/11         德国      20亿欧元  标售国库券
 5/11  1350   法国                标售国库券(BTF)
 5/12         西班牙              标售六个月和12个月期国库券
 5/12         日本                标售六个月期贴现国库券
 5/12         美国                标售三年期债券
 5/12         意大利              标售公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 张荻)

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