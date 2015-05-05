《独家新闻》瑞士信贷放弃获得SEC豁免，以降低筹资难度的申请--消息

这是瑞信近年来至少第四次要求获得SEC豁免。

该行之前获得了两项与2014年5月认罪和解相关的豁免，从而得以继续开展投资顾问业务并可自行融资。

SEC主席怀特(Mary Jo White)最近就豁免批准情况提供了有限的资料。她在3月份讲话时表示，该机构自2014年1月开始记录豁免批准情况以来，至少否决了四宗WKSI豁免申请；同期批准了七宗申请。为何这次SEC采取了不太寻常的举动拒绝瑞信的豁免申请，确切原因尚不清楚。

SEC评估瑞信申请期间，引起外界关注的一件事就是，该行在3月年报中犯了个错误。

该行在年报中错误地宣称自己拥有WKSI地位，而实际上当时SEC尚未向该行授予豁免权。

据知情人士称，SEC内部讨论了瑞信在20F表格中所犯的错误，有人提出该行是否对财务披露有足够控制的问题。