《独家新闻》瑞士信贷放弃获得SEC豁免，以降低筹资难度的申请--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
这是瑞信近年来至少第四次要求获得SEC豁免。
该行之前获得了两项与2014年5月认罪和解相关的豁免，从而得以继续开展投资顾问业务并可自行融资。
SEC主席怀特(Mary Jo White)最近就豁免批准情况提供了有限的资料。她在3月份讲话时表示，该机构自2014年1月开始记录豁免批准情况以来，至少否决了四宗WKSI豁免申请；同期批准了七宗申请。为何这次SEC采取了不太寻常的举动拒绝瑞信的豁免申请，确切原因尚不清楚。
SEC评估瑞信申请期间，引起外界关注的一件事就是，该行在3月年报中犯了个错误。
该行在年报中错误地宣称自己拥有WKSI地位，而实际上当时SEC尚未向该行授予豁免权。
据知情人士称，SEC内部讨论了瑞信在20F表格中所犯的错误，有人提出该行是否对财务披露有足够控制的问题。
但几名知情人士称，最终这一问题并非SEC的考虑因素。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。