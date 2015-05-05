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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 08:21 BJT

《中国重要政经日程》--5月5日

==========================今日重要政经日程==========================

5/5（周二）

--国家发改委就《基础设施和公用事业特许经营管理办法》有关情况举行发布会

==========================近期重要政经日程==========================

5/8（周五）

--第二届上海国际投资论坛。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋；审校 林高丽)

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