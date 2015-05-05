《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月5日

路透香港5月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7528港元 ) 美国股市周一上涨，道琼工业指数 收涨46.34点，或0.26%，至18,070.40点，因企业业绩 强于预期，但麦当劳 下挫，此前该公司的业务改善计划未能令投资者满意。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 170.960 -0.08 20333 13.254 0.56 中国铝业 17.170 5.79 82640 5.325 0.09 中国移动 72.690 0.92 194637 112.710 1.18 中国人寿 73.860 0.70 41398 38.175 1.39 中石油 130.610 0.86 34830 10.126 0.86 中石化 95.720 0.89 24377 7.421 0.83 汇丰控股 49.100 -0.26 2028363 76.132 0.70 中电信 76.730 2.79 9358 5.949 0.49 中国联通 19.450 2.26 138607 15.079 0.80 兖州煤业 10.100 1.30 22837 7.830 0.78 华能国际 61.130 6.63 21132 11.848 0.75 南方航空 48.440 -1.82 13447 7.511 1.77 东方航空 38.680 -0.97 9507 5.998 0.63 中芯国际 5.480 0.18 5390 0.850 -1.20 （完） (整理 梁慧仪)